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Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій

Фото: РБК-Україна публікує фоторепортаж з місця падіння уламків дронів у столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Марія Кучерявець

Київ сьогодні зранку потрапив під дві хвилі атак іранськими дронами "Шахед". Завдяки ефективній роботі українських сил було знищено 13 ворожих цілей, однак уламки все ж пошкодили адмінбудівлю та чотири будинки.

Фоторепортаж з місця подій публікує РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Фото: кадри з місця падіння уламків дронів у столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що відомо про ранкову атаку на Київ

Нагадаємо сьогодні, 14 грудня Росія вдалася до чергової атаки дронами. Цього разу під прицілом окупантів опинився Київ, а також і область.

Постраждалих, через ворожі пуски дронів вдалося уникнути, втім, все ж уламки від збитих безпілотників влучили в адмінбудівлю, ще 4 житлові будинки зазнали незначних ушкоджень.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, дрони летіли з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Всього вдалося збити 13 ворожих дронів.

Всі подробиці ранкової атаки на Київ та область - дізнайтеся в нашому матеріалі за посиланням.

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КиївдрониВійна Росії проти України