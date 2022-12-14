RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий

Фото: РБК-Украина публикует фоторепортаж с места падения обломков дронов в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Мария Кучерявец

Киев сегодня с утра попал под две волны атак иранскими дронами "Шахед". Благодаря эффективной работе украинских сил было уничтожено 13 вражеских целей, однако обломки все же повредили админздание и четыре дома.

Фоторепортаж с места событий публикует РБК-Украина в своем материале ниже.

Фото: кадры с места падения обломков дронов в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о утренней атаке на Киев

Напомним сегодня, 14 декабря Россия прибегла к очередной атаке дронами. В этот раз под прицелом оккупантов оказался Киев, а также и область.

Пострадавших, из-за вражеских пусков дронов удалось избежать, впрочем, все же обломки от сбитых беспилотников попали в админздание, еще 4 жилых дома получили незначительные повреждения.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, дроны летели по направлению к восточному побережью Азовского моря.

Всего удалось сбить 13 вражеских дронов.

Все подробности утренней атаки на Киев и область - узнайте в нашем материале по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевдрониВойна России против Украины