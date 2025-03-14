Атака дронів на Калузьку область і реакція Путіна на ідею про перемир'я: новини за 13 березня

Дрони ГУР атакували замасковане виробництво безпілотників у Росії, - джерела

Далекобійні дрони ГУР Міноборони атакували виробництво безпілотників у Калузькій області. Виробництво було замасковано на території іншого заводу, повідомили джерела РБК-Україна.

Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".

Путін відповів на ідею про перемир'я з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак "є нюанси".

Зокрема Путін зазначив, що його цікавить питання того, що під час перемир'я відбуватиметься в Курській області.

Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсменка

Російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковано в мережі, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що надіслав листи в ООН і МКЧХ, щоб військовий злочин було зафіксовано.

Командувача ОК "Північ" звільнили: чи пов'язано це з подіями в Курській області

Командувача Оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова було звільнено з посади. Таке рішення не пов'язане з ходом боїв у Курській області, повідомили РБК-Україна джерела в ЗСУ.

США можуть без вагань ввести максимальні санкції проти Росії, - Бессент

США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без коливань, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він зазначив, що поки не планує розкривати деталі плану США щодо введення санкцій проти Росії.