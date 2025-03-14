Атака дронів на Калузьку область і реакція Путіна на ідею про перемир'я: новини за 13 березня

Українські безпілотники атакували важливу ціль у Калузькій області. Тим часом російський диктатор Володимир Путін відреагував на ідею США про 30-денне перемир'я.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 13 березня, - в матеріалі РБК-Україна.
Дрони ГУР атакували замасковане виробництво безпілотників у Росії, - джерела
Далекобійні дрони ГУР Міноборони атакували виробництво безпілотників у Калузькій області. Виробництво було замасковано на території іншого заводу, повідомили джерела РБК-Україна.
Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".
Путін відповів на ідею про перемир'я з Україною
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що згоден з ідеєю Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Однак "є нюанси".
Зокрема Путін зазначив, що його цікавить питання того, що під час перемир'я відбуватиметься в Курській області.
Росіяни, ймовірно, стратили щонайменше 5 українських полонених, - омбудсменка
Російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковано в мережі, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він повідомив, що надіслав листи в ООН і МКЧХ, щоб військовий злочин було зафіксовано.
Командувача ОК "Північ" звільнили: чи пов'язано це з подіями в Курській області
Командувача Оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова було звільнено з посади. Таке рішення не пов'язане з ходом боїв у Курській області, повідомили РБК-Україна джерела в ЗСУ.
США можуть без вагань ввести максимальні санкції проти Росії, - Бессент
США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без коливань, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він зазначив, що поки не планує розкривати деталі плану США щодо введення санкцій проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.