Командувача ОК "Північ" звільнили: чи пов'язано це з подіями в Курській області

Командувача Оперативного командування "Північ" Дмитра Красильникова було звільнено з посади. Таке рішення не пов'язане з ходом боїв у Курській області.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у ЗСУ.

Водночас співрозмовники не назвали реальних причин звільнення Красильникова з посади.

За словами співрозмовників видання, від початку Курської операції Красильников не брав участі в командуванні військами на цьому напрямку. Тільки з листопада генерал-майор був причетний до операції лише частково. Тому джерела не пов'язують його звільнення з подіями в Курській області.

Звільнення Красильникова

Нагадаємо, ще вчора, 12 березня, Дмитро Красильников у коментарі "Суспільне" розповів про те, що його звільнили з посади командувача Оперативного командування "Північ".

Він уточнив, що причина звільнення йому невідома. При цьому генерал-майора перевели в батальйон резерву.

За словами Красильникова, замість нього командувачем ОК "Північ" призначили бригадного генерала Олексія Шандара, який обіймав посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ.

До слова, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Він обіймав таку посаду 8 місяців.

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