Атака дронів по Харкову: є влучання у комунальну установу і поранений цивільний

Обстріл Харкова

Після півночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб, поранення отримали поліцейський та рятувальник.

Зазначимо, що Харків окупанти накрили ракетами і вчора, 22 березня. Місто залишилося без світла. Детальніше про масований комбінований удар по Україні, який призвів до блекауту у Харкові, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.