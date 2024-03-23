Атака дронов по Харькову: есть попадание в коммунальное учреждение и раненый гражданский

Обстрелы Харькова

После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб, ранения получили полицейский и спасатель.

Отметим, что Харьков оккупанты накрыли ракетами и вчера, 22 марта. Город остался без света. Подробнее про массированный комбинированный удар по Украине, который привел к блекауту в Харькове, читайте в материале РБК-Украина.

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