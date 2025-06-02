Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження

Атака на Харків 2 червня

Уранці 2 червня в Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки російських дронів. Ударів зазнали Шевченківський і Холодногірський райони міста. На той момент даних про постраждалих не надходило.

Крім того, в Україні за ніч двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

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