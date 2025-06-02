Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения

В понедельник, 2 июня, после 4 часов утра Харьков атаковали российские беспилотники. В результате происшествия есть пострадавшие и повреждения.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в результате российской атаки беспилотниками по Холодногорскому району Харькова повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, россияне ударили по Харькову двумя баллистическими ракетами. Известно, что одна из них попала в дорогу в Киевском районе города.
Утром 2 июня в Харькове прогремели взрывы в результате атаки российских дронов. Ударам подверглись Шевченковский и Холодногорский районы города. На тот момент данных о пострадавших не поступало.
Кроме того, в Украине за ночь дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.
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