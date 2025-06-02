Атака дронов на Харьков: есть пострадавшие и повреждения

По его словам, в результате российской атаки беспилотниками по Холодногорскому району Харькова повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, среди них - двое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, россияне ударили по Харькову двумя баллистическими ракетами. Известно, что одна из них попала в дорогу в Киевском районе города.