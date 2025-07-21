Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі

Так, Кличко о 03:45 повідомив про виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони.

Тимур Ткаченко повдіомив, що наразі фіксуються наслідки атаки в трьох районах міста.

Дарницький район

Загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі

пожежа в супермаркеті.

Шевченківський район

Загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони.

Дніпровський район

Пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.