Атака дронів: у двох районах Києва є постраждалі

У Києві продовжують гриміти вибухи через атаку російських "Шахедів". У кількох районах столиці зафіксовані перші постраждалі від повітряного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Так, Кличко о 03:45 повідомив про виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони.
Тимур Ткаченко повдіомив, що наразі фіксуються наслідки атаки в трьох районах міста.
Загорання на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі
пожежа в супермаркеті.
Загорання в житловому будинку, за іншою адресою горять балкони.
Пожежа в торгових рядах та падіння уламків на територію дитячого садочка.