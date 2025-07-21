Атака дронов: в двух районах Киева есть пострадавшие

Так, Кличко в 03:45 сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы.

Обновлено 03:57

В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили.

"Также вызов медиков в Шевченковский район. Там, предварительно, пожар", - сообщил Кличко.

Обновлено 04:01

Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас фиксируются последствия атаки в четырех районах города.

Дарницкий район

Возгорание на крыше многоэтажки и нежилого здания

пожар в супермаркете.

Кличко сообщает о предварительно нескольких возгораниях.

Шевченковский район

Возгорание в жилом доме, по другому адресу горят балконы.

Также вспыхнул пожар в жилом доме.

Днепровский район

Пожар в торговых рядах и падение обломков на территорию детского сада.

По информации Кличко, горят киоски и возгорание на крыше жилого дома, а также - на территории детсада.

Соломенский район

Пожар в нежилом здании.

Обновлено 04:32

В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет.

В Дарницком районе, где пожар в помещении детского сада, тоже пострадавших не обнаружили.