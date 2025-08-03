Атака дронів на Чугуїв: у місті пошкоджені будинки та є постраждалі

Атака дронами РФ

Ввечері 2 серпня росіяни запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У ряді східних та північних областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Близько 00:30 у місті Чугуїв було чутно вибух. Також дрони атакували один із районів Харкова.