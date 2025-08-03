Атака дронов на Чугуев: в городе повреждены дома и есть пострадавшие

В Чугуеве Харьковской области российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Чугуева Галину Минаеву.
По ее словам, около часа ночи в воскресенье, 3 августа, враг удари по одному из микрорайонов города с частной застройкой.
"Выбиты стекла, повреждены остекление окон и крыши. Пострадали три женщины - острая реакция на стресс. Сейчас работают экстренные службы", - сообщила Минаева.
Вечером 2 августа россияне запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде восточных и северных областей была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Также дроны атаковали один из районов Харькова.