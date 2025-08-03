Атака дронов на Чугуев: в городе повреждены дома и есть пострадавшие

По ее словам, около часа ночи в воскресенье, 3 августа, враг удари по одному из микрорайонов города с частной застройкой.

"Выбиты стекла, повреждены остекление окон и крыши. Пострадали три женщины - острая реакция на стресс. Сейчас работают экстренные службы", - сообщила Минаева.