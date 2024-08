Атака дронів на аеродром "Саваслейка": з'явився супутниковий знімок наслідків

За його словами, на супутникових знімках аеродрому, зроблених сьогодні, 14 серпня, можна помітити пошкоджені складські приміщення аеродрому.

There is also news from #Savasleyka . @cxemu publishes satelite images from @planet , які показують, що на територіальних сферах сфери можливостей має бути вільний. pic.twitter.com/GScopTFGCz — Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 14, 2024