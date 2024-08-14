Атака дронів на аеродром "Саваслейка": з'явився супутниковий знімок наслідків

Зокрема, у мережі поширювали інформацію, що в районі аеродрому "Саваслейка" пролунало десять вибухів.

При цьому інформації про наслідки співрозмовники РБК-Україна не розкрили.

Більш детально про найбільшу атаку на російські аеродроми з початку війни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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