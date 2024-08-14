Атака дронов на аэродром "Саваслейка": появился спутниковый снимок последствий

По его словам, на спутниковых снимках аэродрома, которые были сделаны сегодня, 14 августа, можно заметить поврежденные складские помещения аэродрома.

На спутниковых снимках также присутствуют следы от пожара.

Стоит заметить, что детальные последствия украинской атаки на "Саваслейку" пока неизвестны.

К слову, на аэродроме "Саваслейка" базируются российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Таким вооружением россияне уже неоднократно атаковали Украину.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 августа, Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы, рассказали источники РБК-Украина. Под прицелом оказались авиабазы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".