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Атака дронов на аэродром "Саваслейка": появился спутниковый снимок последствий

Иллюстративное фото: украинские воины атаковали аэродром "Саваслейка" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские дроны сегодня, 14 августа, ударили по российскому аэродрому "Саваслейка". Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста проекта "Схемы" Кирилла Овсяного в Twitter.

По его словам, на спутниковых снимках аэродрома, которые были сделаны сегодня, 14 августа, можно заметить поврежденные складские помещения аэродрома. 

На спутниковых снимках также присутствуют следы от пожара. 

Стоит заметить, что детальные последствия украинской атаки на "Саваслейку" пока неизвестны. 

К слову, на аэродроме "Саваслейка" базируются российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Таким вооружением россияне уже неоднократно атаковали Украину. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 августа, Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы, рассказали источники РБК-Украина. Под прицелом оказались авиабазы "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

 

 

В частности, в сети распространяли информацию, что в районе аэродрома "Саваслейка" прогремело десять взрывов.

При этом информации о последствиях собеседники РБК-Украина не раскрыли.

Более детально о самой крупной атаке на российские аэродромы с начала войны можете узнать в материале РБК-Украина.

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