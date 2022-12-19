UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака дронами на Київську область: окупанти пошкодили будинок літньої пари

Фото: окупанти пошкодили будинок літньої пари в Київській області (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 19 грудня, іранський дрон-камікадзе російських окупантів упав у дворі будинку літньої пари у Київській області. Будівля сильно пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

За його словами, через атаку росіян у будинку дідуся Івана та бабусі Ольги було пошкоджено вікна, двері та дах. При цьому повністю згоріла літня кухня, гараж та авто. Вибухова хвиля пошкодила і сусідній будинок.

Фото: пошкоджений будинок (t.me/OleksiyKuleba)

"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас злякає", - розповідає Куліба.

Він зазначив, що на місцях попадань дронів вже працюють експерти, які фіксують руйнування. Найближчим часом планують розпочати відновлення будинку літньої пари - замінити вікна та дах.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.

У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьдрониВійна Росії проти України