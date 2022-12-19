Атака дронами на Київську область: окупанти пошкодили будинок літньої пари

За його словами, через атаку росіян у будинку дідуся Івана та бабусі Ольги було пошкоджено вікна, двері та дах. При цьому повністю згоріла літня кухня, гараж та авто. Вибухова хвиля пошкодила і сусідній будинок.

Фото: пошкоджений будинок (t.me/OleksiyKuleba)

"Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, Ольга каже: "Дідька лисого той Путін нас злякає", - розповідає Куліба.

Він зазначив, що на місцях попадань дронів вже працюють експерти, які фіксують руйнування. Найближчим часом планують розпочати відновлення будинку літньої пари - замінити вікна та дах.