RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронами на Киевскую область: оккупанты повредили дом пожилой пары

Фото: оккупанты повредили дом пожилой пары в Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 19 декабря, иранский дрон-камикадзе российских оккупантов упал во дворе дома пожилой пары в Киевской области. Здание сильно повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

По его словам, из-за атаки россиян в доме дедушки Ивана и бабушки Ольги были повреждены окна, двери и крыша. При этом полностью сгорела летняя кухня, гараж и авто. Взрывной волной повредило и соседний дом.

Фото: поврежденный дом (t.me/OleksiyKuleba)

"Больше всего меня восхищает настроение людей. Показывая разрушение, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает", - рассказывает Кулеба.

Он отметил, что на местах попаданий дронов уже работают эксперты, которые фиксируют разрушения. В ближайшее время планируют начать восстановление дома пожилой пары - заменить окна и крышу.

Напомним, сегодня, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.

В небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьдрониВойна России против Украины