Атака дронами на Киевскую область: оккупанты повредили дом пожилой пары

По его словам, из-за атаки россиян в доме дедушки Ивана и бабушки Ольги были повреждены окна, двери и крыша. При этом полностью сгорела летняя кухня, гараж и авто. Взрывной волной повредило и соседний дом.

Фото: поврежденный дом (t.me/OleksiyKuleba)

"Больше всего меня восхищает настроение людей. Показывая разрушение, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает", - рассказывает Кулеба.

Он отметил, что на местах попаданий дронов уже работают эксперты, которые фиксируют разрушения. В ближайшее время планируют начать восстановление дома пожилой пары - заменить окна и крышу.