Атака дронами на Хмельницький: у лікарні помер ще один рятувальник

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника", - розповів він.

Оновлено 11.24. Російські окупанти навмисно обстріляли рятувальників, які ліквідували наслідки атаки російських дронів на Хмельницький 27 лютого. Загинули 21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук.

"Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї", - розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронами на Хмельницький загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення. У ДСНС показали фото загиблого колеги.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.