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Атака дронами на Хмельницкий: в больнице умер еще один спасатель

Фото: количество жертв атаки дронов на Хмельницкий 27 февраля возросло до двух (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки дронов на Хмельницкий в понедельник, 27 февраля, погибли два спасателя. Один из них умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя - спасателя", - рассказал он.

Обновлено 11.24. Российские оккупанты намеренно обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия атаки российских дронов на Хмельницкий 27 февраля. Погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

"Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия", - рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Позже стало известно, что во время атаки дронами на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения. В ГСЧС показали фото погибшего коллеги.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.

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Хмельницкий