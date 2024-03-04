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Атака дрона на Одесу: кількість постраждалих зросла до 20

Фото: атака дрона на Одесу (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок атаки російського дрону на Одесу 2 березня постраждали 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Департаменту охорони здоровʼя Одеської ОДА в Facebook.

"Всього постраждало 20 осіб, у тому числі одна вагітна. На стаціонарному лікуванні залишається троє осіб. Дві людини перебувають в реанімаційному відділені, їх загальний стан важкий, одна особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.

Крім того, внаслідок влучення російського дрону до багатоквартирного будинку загинули 12 осіб, з них - 5 дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.

Удар росіян по Одесі

В ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. В результаті атаки ворожий дрон влучив в одну з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали.

В результаті ворожої атаки на Одесу, зокрема загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, вчора під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є абсолютно жахливим вбивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.

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