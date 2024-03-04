Атака дрона на Одессу: количество пострадавших выросло до 20

"Всего пострадало 20 человек, в том числе одна беременная. На стационарном лечении остается три человека. Два человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, один человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате попадания российского дрона в многоквартирный дом погибли 12 человек, из них - 5 детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, вчера под завалами дома в Одессе нашли тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.

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