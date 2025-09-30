Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей

Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпру зросла до 28 людей. Серед них - 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Госпіталізовано 12 людей.

Лисак наголосив, що всі постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Він додав, що решта містян, які перебували в епіцентрі атаки, будуть відновлюватися вдома.