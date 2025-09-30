Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей

Он сообщил, что количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до 28 человек. Среди них - 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Госпитализированы 12 человек.

Лысак отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь. Он добавил, что остальные горожане, которые находились в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.