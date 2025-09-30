RU

Атака на Днепр. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них - двое детей

Фото: все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепру дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате обстрела пострадали 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

Он сообщил, что количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до 28 человек. Среди них - 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Госпитализированы 12 человек.

Лысак отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь. Он добавил, что остальные горожане, которые находились в эпицентре атаки, будут восстанавливаться дома.

 

Удар по Днепру

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 30 сентября, Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний.

В результате российского обстрела в городе было повреждено здание медцентра и детской стоматологии.

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру. Он заявил, что спасатели, все коммунальные и экстренные службы сейчас работают в городе после прилета российских дронов-камикадзе.

"Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в публикации президента.

Кроме того, Россия нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине. В результате атаки обесточено Нежинское направление.

