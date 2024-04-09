Атака на Борисоглебск. В СМИ рассказали, что действительно ремонтировали на пораженном заводе

В пораженном авиационном заводе в Борисоглебске Воронежской области России ремонтировали, а также восстанавливали ракеты для самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

В ночь на 9 апреля, дальнобойный дрон камикадзе ударил по авиационному заводу в Борисоглебске, который расположен в 300 километрах от Украины. Как отметил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов, согласно предварительной информации, во время атаки были поражены основные производственные мощности предприятия.

Как пишет издание, пораженное предприятие в Борисоглебске - "711-й авиационный ремонтный завод", который не занимался ремонтом самолетов и вертолетов. В то же время его профилем были:

авиационные ракеты "воздух-воздух": Р-27, Р-73, Р-33;

авиационные ракеты "воздух-поверхность": Х-25, Х-58;

аппаратура наведения крылатых ракет Х-55 и высокоскоростных Х-22;

наземные радиостанции типа Р-844М, Р-845М и другие системы радиотехнического обеспечения полетов.

"Об этом говорят годовые отчеты предприятия, публикация которых прекращена в 2021 году из-за внедрения в РФ режима тотальной секретности по госзаказу. При этом уже в конце 2010-х годов в отчетах указываются максимально размытые категории "ремонта авиационных управляемых средств поражения", - добавляет издание.

Defence Express добавляет, что с начала полномасштабного вторжения Россия активно применяла Х-55 и Х-555, а также Х-22, которые необходимо было восстанавливать. Вероятно, "711-й авиационный ремонтный завод" принимал в этом участие.

Ночной удар по Воронежской области

Ночью, 9 апреля, российские Telegram-каналы заявили о взрывах в Воронежской области. Неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Несмотря на официальные заявления россиян о сбивании дронов, в сети писали о попадании в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда же попал и второй беспилотник.

Согласно данным источников РБК-Украина, атака была операцией Главного управления разведки Минобороны.