UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака на Борисоглєбськ. З'явились супутникові знімки наслідків удару

Фото: З'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

З'явились супутникові кадри з наслідками удару по борисоглєбському авіазаводу у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Як нагадують "Схеми", завод ремонтує ракети, які Росія застосовує проти українських терористів. 

На знімках, які зробив супутник Planet Labs, можна побачити пошкодження одного з корпусів на території 711-го авіаційного заводу. Завод розташований на відстані більше ніж 300 кілометрів від кордону територій, які контролює Україна.

 

Фото: З'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області  (росЗМІ) 

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", - заявив Юсов коментуючи удар.

Нічний удар по Воронезькій області

Вночі, 9 квітня, російські Telegram-канали заявили про вибухи у Воронезькій області. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Попри офіційні заяви росіян про збиття дронів, в мережі писали про влучання в центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, атака була операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація