UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака Білої Церкви дронами-камікадзе: окупанти завдали 6 ударів, є постраждалий

Фото: окупанти завдали 6 ударів по Білій Церкві дронами-камікадзе (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вночі вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе типу Shahed-136. Усього було зафіксовано 6 влучань та вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", - розповів він.

Наразі, за його словами, триває ліквідація наслідків обстрілів.

"На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується. Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - додав він.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 5 жовтня вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області.

Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква