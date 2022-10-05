RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака Белой Церкви дронами-камикадзе: оккупанты нанесли 6 ударов, есть пострадавший

Фото: оккупанты нанесли 6 ударов по Белой Церкви дронами-камикадзе (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты ночью ударили по Белой Церкви дронами-камикадзе типа Shahed-136. Всего было зафиксировано 6 попаданий и взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура", - рассказал он.

По его словам, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

"На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается. Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 5 октября ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области.

Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая Церковь