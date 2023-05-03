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"Атака" безпілотників на Кремль: у Росії порушили кримінальну справу

Фото: у Росії порушили кримінальну справу через "атаки" безпілотників на Кремль (sledcom.ru)
Автор: Іван Носальський

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через нібито атаку дронів на Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СК РФ.

У відомстві зазначають, що кримінальну справу порушили за дорученням голови Слідчого комітету Олександра Бастрикіна.

Правоохоронці країни-агресора, незважаючи на те, що розслідування тільки розпочалося, вже встигли знайти винних. Вони стверджують, що спробу "атаки" на кремлівську резиденцію диктатора Володимира Путіна нібито організував "київський режим".

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, на Кремль нібито було здійснено атаку за допомогою безпілотників. Росія одразу почала звинувачувати Україну.

Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до цього інциденту.

Докладніше про "атаку" на Кремль можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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