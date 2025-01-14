Атака 14 січня. На Саратовському НПЗ уражено два резервуари: супутниковий знімок

Унаслідок масованої атаки дронів по території Російської Федерації постраждав Саратовський нафтопереробний завод. Супутниковий знімок підтверджує ураження резервуарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Схеми".
Повідомляється, що дрони вразили щонайменше два резервуари на Саратовському НПЗ.
Фото: супутниковий знімок Planet Labs території Саратовського НПЗ (t.me/cxemu)
Цей завод розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 і Ту-160. Ці стратегічні бомбардувальники російська армія систематично використовує для обстрілів території України.
Саратов став лише одним із місць, яке потрапило під масовану атаку. Російські пабліки викладали відео з великою пожежею на промисловому об'єкті.
Під роздачу знову потрапив Енегельс, де тільки вчора змогли загасити нафтобазу, яка палала п'ять днів. За даними російських Telegram-каналів, унаслідок чергового нальоту дронів там знову горить нафтобаза. Повідомлялося про щонайменше два влучання.
Також безпілотники атакували завод у Казані - столиці Татарстану. Це підприємство є стратегічним об'єктом і виробляє матеріали для військової техніки, зброї та комплектуючих.
Крім того, росіяни скаржилися на ракетну атаку на Брянськ. Повідомлялося про атаку на Брянський хімічний завод і завод "Кремній".
Детальніше про наслідки атаки читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна підтвердили, що масована атака в ніч на 14 січня була спецоперацією СБУ і Сил оборони.
За їхніми даними, крім перерахованого вище, було уражено Алексинський хімічний комбінат у Тульській області, склади ФАБ, КАБ, крилатих ракет на аеродромі "Енгельс".
"Кожен уражений склад із боєприпасами, НПЗ, нафтобаза або хімзавод - це болючий удар по здатності Росії вести війну в Україні", - додало джерело.
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