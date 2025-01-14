Атака 14 января. На Саратовском НПЗ поражены два резервуара: спутниковый снимок

Сообщается, что дроны поразили по меньшей мере два резервуара на Саратовском НПЗ.

Фото: спутниковый снимок Planet Labs территории Саратовского НПЗ (t.me/cxemu)

Этот завод находится на недалеко от авиабазы ​​стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Что известно о масштабной атаке

Саратов стал лишь одним из мест, которое попало под массированную атаку. Российские паблики выкладывали видео с крупным пожаром на промышленном объекте.

Под раздачу снова попал Энегельс, где только вчера спустя пять дней смогли потушить нефтебазу. По данным российских Telegram-каналы, в результате очередного налета дронов там снова горит нефтебаза. Сообщалось о минимум двух попаданиях.

Также беспилотники атаковали завод в Казани - столице Татарстана. Это предприятие является стратегическим объектом и производит материалы для военной техники, оружия и комплектующих.

Кроме того, россияне жаловались на ракетную атаку на Брянск. Сообщалось об атаке на Брянский химический завод и завод "Кремний".

Подробнее о последствиях атаки читайте в отдельном материале РБК-Украина.