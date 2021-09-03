Астрономы продемонстрировали галактику в созвездии Центавр: яркое фото

Астрономы межамериканской обсерватории "Серро-Тололо" сделали фотографию галактики NGC 5128. Она расположена в созвездии Центавр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sci-News.
Огромные нити пыли, образованные в результате столкновения галактик, блокируют звездный свет, поступающий от созвездия.
Стоит добавить, что нити пыли, по теории ученых, образовались вследствие столкновения гигантской эллиптической галактики с меньшей спиральной галактикой.
Открыл Центавр А в 1826 году английский астроном Джеймс Данлоп, а ее название происходит со времен древнегреческой мифологии, поскольку именно так называли причудливых существ, которые были полулюдьми и полуконями одновременно.