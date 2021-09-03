Астрономи продемонстрували галактику в сузір'ї Центавр: яскраве фото

Астрономи міжамериканської обсерваторії "Серро-Тололо" зробили фотографію галактики NGC 5128. Вона розташована у сузір’ї Центавр.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sci-News.
Величезні нитки пилу, утворені в результаті зіткнення галактик, блокують зоряне світло, що надходить від сузір’я. Фотографію було зроблено завдяки камері темної енергії чотириметрового телескопа.
Варто додати, що нитки пилу, за теорією вчених, утворилися внаслідок зіткнення гігантської еліптичної галактики з меншою спіральною галактикою.
Відкрив Центавр А у 1826 році англійський астроном Джеймс Данлоп, а її назва походить з часів давньогрецької міфології, оскільки саме так називали химерних істот, які були напівлюдьми та напівконями одночасно.