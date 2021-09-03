ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Астрономы продемонстрировали галактику в созвездии Центавр: яркое фото

Новина українською →
США , Пятница 03 сентября 2021 15:08
Астрономы продемонстрировали галактику в созвездии Центавр: яркое фото Фото: астрономы продемонстрировали галактику в созвездии Центавр (twitter.com/cerrotololo)
Автор: Сергей Пышкин

Астрономы межамериканской обсерватории "Серро-Тололо" сделали фотографию галактики NGC 5128. Она расположена в созвездии Центавр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sci-News.

Огромные нити пыли, образованные в результате столкновения галактик, блокируют звездный свет, поступающий от созвездия.

Стоит добавить, что нити пыли, по теории ученых, образовались вследствие столкновения гигантской эллиптической галактики с меньшей спиральной галактикой.

Открыл Центавр А в 1826 году английский астроном Джеймс Данлоп, а ее название происходит со времен древнегреческой мифологии, поскольку именно так называли причудливых существ, которые были полулюдьми и полуконями одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин