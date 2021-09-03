Астрономы продемонстрировали галактику в созвездии Центавр: яркое фото
Астрономы межамериканской обсерватории "Серро-Тололо" сделали фотографию галактики NGC 5128. Она расположена в созвездии Центавр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sci-News.
Огромные нити пыли, образованные в результате столкновения галактик, блокируют звездный свет, поступающий от созвездия.
Стоит добавить, что нити пыли, по теории ученых, образовались вследствие столкновения гигантской эллиптической галактики с меньшей спиральной галактикой.
Enormes filamentos de polvo, creados por una colisión galáctica, bloquean el brillo estelar de la galaxia Centaurus A, en esta imagen de la Cámara de Energía Oscura del Telescopio Víctor M. Blanco de @cerrotololo https://t.co/PiEbq5nilh @Carlopezperez @jgalleguillosg @richgarz pic.twitter.com/VFcreaWWUq— NOIRLab en Español (@NOIRLabAstroES) August 31, 2021
Открыл Центавр А в 1826 году английский астроном Джеймс Данлоп, а ее название происходит со времен древнегреческой мифологии, поскольку именно так называли причудливых существ, которые были полулюдьми и полуконями одновременно.