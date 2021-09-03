Астрономи продемонстрували галактику в сузір'ї Центавр: яскраве фото

Астрономи міжамериканської обсерваторії "Серро-Тололо" зробили фотографію галактики NGC 5128. Вона розташована у сузір’ї Центавр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sci-News .

Величезні нитки пилу, утворені в результаті зіткнення галактик, блокують зоряне світло, що надходить від сузір’я. Фотографію було зроблено завдяки камері темної енергії чотириметрового телескопа.

Варто додати, що нитки пилу, за теорією вчених, утворилися внаслідок зіткнення гігантської еліптичної галактики з меншою спіральною галактикою.

Enormes filamentos de polvo, creados por una colisión galáctica, bloquean el brillo estelar de la galaxia Centaurus A, en esta imagen de la Cámara de Energía Oscura del Telescopio Víctor M. Blanco de @cerrotololo https://t.co/PiEbq5nilh @Carlopezperez @jgalleguillosg @richgarz pic.twitter.com/VFcreaWWUq — NOIRLab en Español (@NOIRLabAstroES) August 31, 2021

Відкрив Центавр А у 1826 році англійський астроном Джеймс Данлоп, а її назва походить з часів давньогрецької міфології, оскільки саме так називали химерних істот, які були напівлюдьми та напівконями одночасно.