Астрономы обнаружили троянский астероид на орбите Земли: угрожает ли он планете

Еще в 2020 году астрономы наткнулись на объект, который, как тогда казалось, двигался впереди Земли вокруг Солнца. Однако, согласно обновленным данным, оказалось, что этим космическим телом был астероид.

Астероид получил название 2020 XL5. Объект в три раза больше за известный на сегодня земной троян - 2010 TK7.

Что такое троянские астероиды?

Это космические объекты, которые делят орбиту Земли и вращаются вместе с ней вокруг Солнца. Астероиды выбирают для себя гравитационно стабильные точки, известные как точка Лагранжа.

2020 XL5, со своей стороны, расположился на 60 градусов впереди нашей планеты.

Небесное тело в течение года изучали три наземные обсерватории:

4,1-метровый телескоп южных астрофизических исследований (SOAR);

4,3-метровый телескоп Лоуэлла Дискавери;

1-метровая оптическая наземная станция Европейского космического агентства.

"Это были очень сложные наблюдения, которые требовали, чтобы телескоп (SOAR) правильно отслеживал на самой нижней границы высоты, поскольку на рассвете объект находился очень низко над западным горизонтом", - заявил соавтор исследования и исследователь из NOIRLab Сезар Брисеньо.

Известно, что ширина астероида составляет 1,18 километра, что делает его крупнейшим известным земным трояном.

Ученые отмечают, что космическое тело будет находиться на орбите Земли в течение следующих 4 тысяч лет, после чего "отсоединится" и отправится дальше в космос.