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Размером с автобус: в начале 2022 года возле Земли пролетит астероид

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Четверг 30 декабря 2021 16:38
Размером с автобус: в начале 2022 года возле Земли пролетит астероид Фото: в начале 2022 года возле Земли пролетит астероид (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В начале 2022 года рядом с Землей пролетит астероид размером с автобус. Он не представляет угрозы для нашей планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Inverse.

Размеры астероида довольно малы по сравнению с другими космическими объектами, которые иногда посещают нашу Солнечную систему. Например, месяц назад рядом с Землей пролетел астероид размеры которого приравнивались к самому высокому небоскребу на планете.

Известно, что небесное тело приблизится к Земле 6 января и будет пролетать на расстоянии 4 600 000 миль (7 402 982 км). Астероид является частью группы Атона, вращающейся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Согласно данным NASA, астероид считается потенциально опасным, если пролетает на расстоянии 4,6 млн миль от Земли, а его размеры превышают 150 метров.

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