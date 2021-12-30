Размером с автобус: в начале 2022 года возле Земли пролетит астероид

В начале 2022 года рядом с Землей пролетит астероид размером с автобус. Он не представляет угрозы для нашей планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Inverse .

Размеры астероида довольно малы по сравнению с другими космическими объектами, которые иногда посещают нашу Солнечную систему. Например, месяц назад рядом с Землей пролетел астероид размеры которого приравнивались к самому высокому небоскребу на планете.

Известно, что небесное тело приблизится к Земле 6 января и будет пролетать на расстоянии 4 600 000 миль (7 402 982 км). Астероид является частью группы Атона, вращающейся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

Согласно данным NASA, астероид считается потенциально опасным, если пролетает на расстоянии 4,6 млн миль от Земли, а его размеры превышают 150 метров.