Астрономи виявили троянський астероїд на орбіті Землі: чи загрожує він планеті

Ще у 2020 році астрономи наткнулися на об’єкт, який, як тоді здавалося, рухався попереду Землі навколо Сонця. Однак, згідно з оновленими даними, виявилося, що цим космічним тілом був астероїд.

Астероїд отримав назву 2020 XL5. Об’єкт в три рази більше за відомий на сьогодні земний троян - 2010 TK7.

Що таке троянські астероїди?

Це космічні об’єкти, які ділять орбіту Землі та обертаються разом з нею навколо Сонця. Астероїди обирають для себе гравітаційно стабільні точки, відомі як точка Лагранжа.

2020 XL5, зі свого боку, розташувався на 60 градусів попереду нашої планети.

Небесне тіло протягом року вивчали три наземні обсерваторії:

4,1-метровий телескоп Південних астрофізичних досліджень (SOAR);

4,3-метровий телескоп Лоуелла Дискавері;

1-метрова оптична наземна станція Європейського космічного агентства.

"Це були дуже складні спостереження, які вимагали, щоб телескоп (SOAR) правильно відстежував на найнижчій межі висоти, оскільки на світанку об'єкт знаходився дуже низько над західним горизонтом", - заявив співавтор дослідження та дослідник з NOIRLab Сезар Брісеньо.

Відомо, що ширина астероїду становить 1,18 кілометра, що робить його найбільшим відомим земним трояном.

Вчені відзначають, що космічне тіло знаходитиметься на орбіті Землі протягом наступних 4 тисяч років, після чого "від’єднається" та вирушить далі у космос.