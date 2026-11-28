Міжнародна команда астрономів виявила 450 джерел гамма-випромінювання, які раніше залишалися маловивченими. Серед них - 60 об’єктів, для яких науковці поки не знайшли аналогів і не можуть точно пояснити їхнє походження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у The Astrophysical Journal Supplement Series .

Чому науковці довго не могли дослідити "сліпу зону"?

Вчені пояснили: гамма-випромінювання допомагає вивчати найпотужніші явища Всесвіту. З його допомогою астрономи спостерігають, зокрема, за падінням матерії у надмасивні чорні діри та розгоном частинок до надзвичайно високих швидкостей.

Однак діапазон енергій 20-200 мегаелектронвольт тривалий час залишався малодослідженим. Він розташований між діапазонами, які вивчають рентгенівські телескопи та прилади для спостереження за високоенергетичним гамма-випромінюванням.

Головна складність полягає у тому, що науковцям важко точно визначити, звідки надходить сигнал. Гамма-промені не можна зібрати й сфокусувати звичайними дзеркалами, як видиме світло.

Телескоп Fermi-LAT, який використовують астрономи, працює за іншим принципом: усередині приладу гамма-фотон взаємодіє з шарами вольфраму та перетворюється на дві частинки - електрон і позитрон.

Кремнієві детектори відстежують їхній рух, допомагаючи визначити напрямок, звідки прилетів фотон.

Але що меншою є енергія гамма-променів, то сильніше ці частинки відхиляються від початкового напрямку. Біля нижньої межі діапазону - 20 мегаелектронвольт - похибка визначення напрямку може сягати приблизно 20 градусів.

Через це складно зрозуміти, чи надходять сигнали від одного об'єкта, кількох сусідніх джерел або фонового випромінювання.

Карта всього неба, складена за даними Fermi-LAT (джерело: FERMI-LAT/NASA)

Що увійшло до нового каталогу 2FLE?

Щоб краще дослідити цей діапазон, науковці проаналізували дані телескопа Fermi-LAT за 14 років.

Після вилучення періодів зі збоями та недостатньо якісними спостереженнями для аналізу залишилося приблизно 10,3 року даних. Їх обробили за допомогою статистичних методів, які допомагають відокремити сигнали космічних об'єктів від фонового випромінювання.

У результаті дослідники склали каталог 2FLE, до якого увійшли 450 джерел гамма-випромінювання в діапазоні 20-200 мегаелектронвольт. Це більш ніж удвічі перевищує результат попереднього каталогу 2018 року: тоді вдалося виявити 198 об'єктів, але у вужчому діапазоні енергій.

Для 377 джерел науковці знайшли відповідники серед об'єктів, які вже спостерігали в інших діапазонах випромінювання. Із них 325 розташовані за межами Чумацького Шляху, а 52 - у нашій галактиці.

Серед об'єктів за межами Чумацького Шляху найчастіше трапляються радіоквазари з плоским спектром - їх виявили 218. Це надзвичайно яскраві ядра далеких галактик, які живляться енергією надмасивних чорних дір.

У Чумацькому Шляху більшість ідентифікованих джерел становлять пульсари - швидкообертові нейтронні зорі. Крім того, дослідники вперше пов'язали гамма-випромінювання з кулястим зоряним скупченням M2.

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Які загадки залишилися для майбутніх місій?

Найбільше запитань викликають 73 джерела, для яких не вдалося знайти відповідників в інших діапазонах випромінювання.

13 із них уже були ц попередньому каталозі гамма-джерел, але їхню природу тоді не встановили. Ще 60 об'єктів виявили вперше, причому 38 із них випромінюють особливо сильні сигнали.

Однак це не означає, що астрономи відкрили 60 абсолютно нових типів космічних об'єктів. Деякі сигнали можуть виникати через накладання випромінювання кількох джерел, а частину об'єктів поки не вдалося розпізнати за їхнім випромінюванням в інших діапазонах.

З'ясувати, що саме породжує ці сигнали, допоможуть нові спостереження. Зокрема, у 2027 році NASA планує запустити телескоп Compton Spectrometer and Imager (COSI).

Він досліджуватиме суміжний діапазон енергій - від 0,2 до 5 мегаелектронвольт, що допоможе доповнити результати Fermi-LAT і краще зрозуміти природу загадкових джерел.