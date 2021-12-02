Астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны
Двое американских астронавтов Том Маршберн и Кайла Бэррон завершили операцию по замене антенны на МКС в открытом космосе. Она потеряла способность передавать сигнал на Землю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.
Отмечается, что астронавты заменили неисправную антенну на новую, которая хранилась на внешней стороне МКС.
"Новая антенна работает в штатном режиме", - заявила в NASA.
Для проведения работ и перемещения вдоль станции космонавты использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2, которой с борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
“It was awesome!” Astronauts Kayla Barron and @AstroMarshburn concluded today’s spacewalk at 12:47pm ET (17:47 UTC). The duo replaced a faulty antenna and did some get-ahead tasks for future spacewalks: https://t.co/oKOxFXzoic pic.twitter.com/OLxgF7gTVn— NASA (@NASA) December 2, 2021
Для Тома Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для его напарницы - первый.
В целом, в течение последних 20 лет существования МКС в космическом вакууме побывали 249 космонавтов с 19 стран мира.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что астронавты NASA планируют выйти в открытый космос в прямом эфире.
Интересно то, что выход планировался на 30 ноября, однако управление отменило операцию из-за космического мусора.