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Астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны

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Четверг 02 декабря 2021 20:56
Астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны Фото: астронавты вернулись на борт МКС после замены антенны (twitter.com/NASA)
Автор: Сергей Пышкин

Двое американских астронавтов Том Маршберн и Кайла Бэррон завершили операцию по замене антенны на МКС в открытом космосе. Она потеряла способность передавать сигнал на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что астронавты заменили неисправную антенну на новую, которая хранилась на внешней стороне МКС.

"Новая антенна работает в штатном режиме", - заявила в NASA.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции космонавты использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2, которой с борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Для Тома Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для его напарницы - первый.

В целом, в течение последних 20 лет существования МКС в космическом вакууме побывали 249 космонавтов с 19 стран мира.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что астронавты NASA планируют выйти в открытый космос в прямом эфире.

Интересно то, что выход планировался на 30 ноября, однако управление отменило операцию из-за космического мусора.

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