Астронавти повернулися на борт МКС після заміни антени
Двоє американських астронавтів Том Маршберн та Кайла Беррон завершили операцію по заміні антени на МКС у відкритому космосі. Вона втратила здатність передавати сигнал на Землю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що астронавти замінили несправну антену на нову, яка зберігалася на зовнішній стороні МКС.
"Нова антена працює у штатному режимі", - заявила у NASA.
Для проведення робіт й переміщення вздовж станції космонавти використовували роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2, якою з борту МКС керував астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
“It was awesome!” Astronauts Kayla Barron and @AstroMarshburn concluded today’s spacewalk at 12:47pm ET (17:47 UTC). The duo replaced a faulty antenna and did some get-ahead tasks for future spacewalks: https://t.co/oKOxFXzoic pic.twitter.com/OLxgF7gTVn— NASA (@NASA) December 2, 2021
Для Тома Маршберна це був п’ятий вихід у відкритий космос, а для його напарниці - перший.
Загалом, протягом останніх 20 років існування МКС у космічному вакуумі побували 249 космонавтів з 19 країн світу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що астронавти NASA планують вийти у відкритий космос у прямому ефірі.
Цікаво те, що вихід планувався на 30 листопада, однак управління скасувало операцію через космічне сміття.