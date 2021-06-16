Астронавты в открытом космосе модернизировали МКС: NASA показало видео

Американские астронавты Роберт Шейн Кимбро и Тома Песке сегодня, 16 июня, вышли в открытый космос , чтобы провести модернизацию Международной космической станции. Сегодня они установили новые солнечные панели.

По состоянию на сейчас астронавты NASA завершили установку новых солнечных батарей на МКС. Новые солнечные панели уже даже развернулись, чтобы проверить, все ли работает.

Напомним, вчера в NASA заявили, что США все еще планируют вернуть людей на Луну в 2024 году. При этом американское космическое агентство хочет отправить на Луну первую женщину и первого не белого человека.

Кроме того, накануне NASA опубликовало фотографии ракеты, которую создают для полета на Луну.

Добавим, недавно в NASA показали впечатляющие фото крупнейшего спутника Солнечной системы.

А до этого вертолет NASA прислал фото с Марса.