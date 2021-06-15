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Астронавты NASA готовятся к завтрашнему выходу в космос: подробности миссии

Новина українською →
США , Вторник 15 июня 2021 21:12
Астронавты NASA готовятся к завтрашнему выходу в космос: подробности миссии Фото: космонавты NASA выйдут в открытый космос (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Тома Песке завершают финальную подготовку к завтрашнему выходу в открытый космос. В целом космическое агентство планирует два выхода с целью установки солнечных батарей.

Об этом сообщила пресс-служба NASA на странице в Twitter.

Как отмечает агентство, уже в 15:00 по киевскому времени космонавты планируют перевести свои костюмы на работу от солнечных батарей. Шейн Кимбро и Тома Песке выйдут из шлюза US Quest в открытый космос и отправятся в конструкцию Port-6, для дальнейшей установки одной из сборных панелей. Следующий выход в космос запланирован в воскресенье.

В частности, бортинженеры NASA Меган МакАртур и Марк Ванде Хэй будут помогать астронавтам надевать костюмы и займутся поддержкой робототехники во время их выхода в космос.

NASA, со своей стороны, обещает вести прямую трансляцию в своем блоге, которая начнется одновременно с началом миссии астронавтов, то есть в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, недавно NASA поделилась новой фотографией сверхтяжелой ракеты для будущего полета на луну.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что Европейское космическое агентство заявило о планах по космической миссии на Венеру.

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