Астронавты на МКС завтра выйдут в открытый космос: что планируют сделать

Астронавты NASA, недавно прибывшие на Международную космическую станцию , выйдут в открытый космос 30 ноября. В прямом эфире планируют заменить неисправную антенну на одной из конструкций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Международной космической станции.

Начало операции запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Астронавты заменят антенну, которая расположена на конструкции Р1. В то же время во время операции им будет ассистировать сотрудник Европейского космического агентства Маттиас Маурер - он дистанционно со станции будет управлять роботизированным манипулятором Canadarm-2.

Добавим, что неисправность антенны никоим образом не отметилась на работе МКС. Впрочем, NASA приняло решение сразу заменить устройство, чтобы быть уверенным в достаточности связи.