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Астронавти на МКС завтра вийдуть у відкритий космос: що планують зробити

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Понеділок 29 листопада 2021 20:54
Астронавти на МКС завтра вийдуть у відкритий космос: що планують зробити Фото: астронавти на МКС завтра вийдуть у відкритий космос (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергій Пишкін

Астронавти NASA, які нещодавно прибули до Міжнародної космічної станції, вийдуть у відкритий космос 30 листопада. В прямому ефірі планують замінити несправну антену на одній із конструкцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міжнародної космічної станції.

Початок операції запланований на 21:00 за київським часом.

Астронавти замінять антену, яка розташована на конструкції Р1. Водночас під час операції їм асистуватиме співробітник Європейського космічного агентства Маттіас Маурер - він дистанційно зі станції керуватиме роботизованим маніпулятором Canadarm-2.

Додамо, що несправність антени жодним чином не відзначилась на роботі МКС. Втім, NASA прийняло рішення одразу замінити пристрій, аби бути впевненим у достатності зв’язку.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що до МКС прибули четверо астронавтів, які працюватимуть на станції до квітня 2022 року.

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