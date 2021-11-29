Астронавти на МКС завтра вийдуть у відкритий космос: що планують зробити
Астронавти NASA, які нещодавно прибули до Міжнародної космічної станції, вийдуть у відкритий космос 30 листопада. В прямому ефірі планують замінити несправну антену на одній із конструкцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міжнародної космічної станції.
Початок операції запланований на 21:00 за київським часом.
Астронавти замінять антену, яка розташована на конструкції Р1. Водночас під час операції їм асистуватиме співробітник Європейського космічного агентства Маттіас Маурер - він дистанційно зі станції керуватиме роботизованим маніпулятором Canadarm-2.
Додамо, що несправність антени жодним чином не відзначилась на роботі МКС. Втім, NASA прийняло рішення одразу замінити пристрій, аби бути впевненим у достатності зв’язку.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що до МКС прибули четверо астронавтів, які працюватимуть на станції до квітня 2022 року.