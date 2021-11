Космический корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj