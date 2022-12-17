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Астронавти МКС відклали вихід у відкритий космос через аварію на російському "Союзі"

Фото: Астронавти МКС відклали вихід у відкритий космос через аварію на Союзі (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

У NASA заявили, що американські астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) відклали вихід у відкритий космос через витік у "Союзі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору.

NASA визначило нову дату виходу до відкритого космосу, який раніше планувався на 19 грудня. Наразі він відбудеться 21 грудня.

За даними американського відомства, NASA розслідує всі обставини інциденту з російським кораблем.

"NASA надає підтримку у проведенні розслідування, і в неділю, 18 грудня, використовує маніпулятор Canadarm-2, щоб провести додатковий огляд обшивки "Союзу"", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, 16 листопада NASA запустило місію Artemis I, кінцевою метою якої є повернення людини на Місяць. Однак це вдалося здійснити лише з третьої спроби.

Перший запуск був запланований на 29 серпня, але його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном. Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки.

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