RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Астронавты МКС отложили выход в открытый космос из-за аварии на российском "Союзе"

Фото: Астронавты МКС отложили выход в открытый космос из-за аварии на Союзе (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

В NASA заявили, что американские астронавты на Международной космической станции (МКС) отложили выход в открытый космос из-за утечки в "Союзе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства

NASA определило новую дату выхода в открытый космос, который ранее планировался на 19 декабря. Теперь он состоится 21 декабря.

По данным американского ведомства, NASA расследует все обстоятельства инцидента с российским кораблем.

"NASA оказывает поддержку в проведении расследования, и в воскресенье, 18 декабря, использует манипулятор Canadarm-2, чтобы провести дополнительный осмотр обшивки "Союза", - отмечается в заявлении.

Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки.

Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСNASA