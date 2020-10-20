ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

AstraZeneca возобновит испытания вакцины на этой неделе, - Reuters

Автор: Максим Зайченко

Украина ведет переговоры о поставке вакцины с этой компанией

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже на этой неделе. Это связано с окончанием анализа заболевания одного из участников процесса, из-за которого в сентябре прервали испытания.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, какую характеристику болезни представит Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

По их словам, управление также потребовало от курирующих испытания исследователей внести информацию об инциденте с заболеванием одного из волонтеров в соглашение, которое подписывают участники исследования. Представители FDA пока никак не прокомментировали эту информацию.

Самые читаемые новости

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. Испытания приостановили 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления побочного эффекта у одной из участниц тестирования в Великобритании.

Напомним, мериканская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. До этого компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Кроме этого, американская фармацевтическая компания Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

По данным ВОЗ, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирус