AstraZeneca возобновит испытания вакцины на этой неделе, - Reuters

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса в США уже на этой неделе. Это связано с окончанием анализа заболевания одного из участников процесса, из-за которого в сентябре прервали испытания.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, какую характеристику болезни представит Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

По их словам, управление также потребовало от курирующих испытания исследователей внести информацию об инциденте с заболеванием одного из волонтеров в соглашение, которое подписывают участники исследования. Представители FDA пока никак не прокомментировали эту информацию.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. Испытания приостановили 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления побочного эффекта у одной из участниц тестирования в Великобритании.

Напомним, мериканская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. До этого компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Кроме этого, американская фармацевтическая компания Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

По данным ВОЗ, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.