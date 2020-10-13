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Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19

США , Вторник 13 октября 2020 22:40
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила испытания лечения от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью. Компанию финансирует правительство США.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, клиническое испытание приостановили из-за электронных писем, которые правительственные чиновники отправили во вторник исследователям на участках тестирования. Речь идет о возможной утечке данных участников тестирования.

Eli Lilly - одна из нескольких компаний, занимающихся экспериментальным лечением COVID-19 с использованием моноклональных антител - массовых имитаторов иммунных молекул, которые человеческий организм вырабатывает в ответ на вирус.

Антитела могут блокировать коронавирус от заражения клеток. Предварительные данные Eli Lilly показали, что они могут снизить количество вируса в организме инфицированного человека и ослабить его симптомы.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. До этого компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

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