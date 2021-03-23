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AstraZeneca могла надати неповну інформацію про ефективність вакцини в США

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 12:27
AstraZeneca могла надати неповну інформацію про ефективність вакцини в США Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Американські федеральні органи охорони здоров'я заявили, що компанія AstraZeneca могла надати "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини. Інформація могла утримувати неповне уявлення про ефективність вакцини.

Про це повідомляє The Associated Press.

Компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79%. При цьому серед вакцинованих не було зафіксовано серйозних побічних ефектів і госпіталізацій, тоді як серед тих, хто отримував плацебо, таких було п'ять.

Водночас Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виступив із стурбованістю з-за того, що "AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність".

"Ми наполегливо закликаємо компанію працювати з DSMB для аналізу даних щодо ефективності і забезпечення максимально швидкого оприлюднення найбільш точних і актуальних даних про ефективність", - йдеться в заяві.

У AstraZeneca відзначили, що вивчають таку можливість.

Нагадаємо, в березні ряд країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Проте минулого тижня європейський регулятор схвалив подальше використання вакцини, ґрунтуючись на додаткових дослідженнях препарату.

Також про те, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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