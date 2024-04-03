Астраханський НПЗ зупинив випуск нафтопродуктів через аварію - Reuters

Установка первинної переробки конденсату була тимчасово зупинена 30 березня задля ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському НПЗ. А 1 квітня пресслужба заводу повідомила, що ремонтні роботи було завершено.

Один із представників компанії зазначив, що виробництво світлих нафтопродуктів буде відновлено.

Також повідомляється, що російський Астраханський НПЗ зупинив переробку сировини, випуск товарного автобензину та дизельного пального, 31 березня через раптове технічне обслуговування.

"Навіть якщо потужність заводу не є критично важливою для Росії, його припинення, можливо, викличе занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок через атаки з боку українських безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, два трейдери підтвердили, що отримали інформацію від Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі про те, що продаж дизельного палива і бензину з заводу був призупинений через непередбачене припинення виробництва нафтопродуктів.

У 2023 році завод виробив 703 тисяч тонн бензину, що становить 1,6% від загальноросійського обсягу, а також 492 000 тонн дизельного палива (0,6%) і 299 000 тонн мазуту (0,7%).